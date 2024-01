PRUZZO, Brian? Operazione da club di terza fascia

Fonte: Lady Radio

FirenzeViola.it

© foto di Mourad Balti Touati/Photoviews

L'ex attaccante viola, Roberto Pruzzo, si è così espresso sul possibile innesto di Brian Rodriguez: "Non farei un salto nel buio, è un'operazione da squadra di terza fascia. Un giocatore del genere lo prenderei al massimo in prestito per sei mesi, mentre con un quadriennale sarebbe un'incognita. Basta del buonsenso per capirlo, anche perché il Brekalo di turno non serve a niente.

Belotti? A Roma non gioca quasi mai, ha fatto pochissimo a Roma. Io dico che Beltran merita più fiducia, deve essere lui il titolare. Doppia punta? Talvolta può funzionare ma credo che lo schema iniziale debba essere confermato, poi cambiare continuamente sistema permette di dare troppi alibi ai calciatori".