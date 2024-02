PRUZZO, Accontentare Italiano era per il bene comune

Fonte: Lady Radio

L'ex attaccante della Fiorentina, Roberto Pruzzo, ha parlato del momento dei viola: "E' evidente che non ci fosse la volontà di fare qualcosa di importante in un mercato già difficile, di sicuro colpisce non aver voluto accontentare il tecnico. Dovrebbe essere il bene comune, anche perché è Italiano che manda in campo i giocatori e bisognerebbe metterlo nelle migliori condizioni. Adesso si potrebbe puntellare il centrocampo viste le difficoltà di Arthur e Bonaventura, poi schiererei un centravanti di ruolo con uno come Nico Gonzalez vicino a dargli mano, anche se l’argentino è per caratteristiche più portato a partire dall’esterno".