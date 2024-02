PIZARRO, Alla Fiorentina serve uno come Torreira. Jack...

Fonte: Radio Bruno

L'ex centrocampista viola, David Pizarro, ha parlato del momento attuale della Fiorentina: "Mi dispiace perché la squadra di Italiano si è un po' persa, mentre prima era quarta, giocava benissimo e riusciva a dominare la partita. Non ci voleva il momento negativo di Bonaventura: per come la vedo io, ai giocatori le cose devi dirle in faccia, specie se si parla di Firenze. Maxime Lopez? Credevo in Torreira che poi ha scelto di andarsene, ma accanto al regista serve uno con la sua sostanza e corsa. Detto questo, io sono per il centrocampo a tre".