PIRLO, Esonero se non vince sabato. Pronto Iachini

La Sampdoria non può più sbagliare. E la partita di sabato contro il Palermo sa di ultima chiamata per Andrea Pirlo.

In caso di risultato negativo contro i rosanero di Eugenio Corini, sarebbe pronto Giuseppe Iachini, che è molto apprezzato dalla proprietà blucerchiata con cui ci sono stati già dei contatti indiretti nelle scorse settimane. La Sampdoria non può al momento concedersi grandi esborsi economici, ma i risultati non aiutano l’attuale guida tecnica. E così si una sconfitta contro il Palermo potrebbe risultare fatale per l’attuale staff tecnico. Beppe Iachini, che alla Samp è già stato con risultati importanti portando a casa anche una promozione in Serie A, potrebbe quindi riprendere i contatti e tornare in blucerchiato.