PIOLI, Ibrahimovic manna dal cielo e non una figurina

(ANSA) - CARNAGO (VARESE), 18 GEN - "Ibrahimovic sta dimostrando di non essere una figurina, ma un grande giocatore sia con le prestazioni in allenamento che in partita. E' una manna dal cielo averlo con noi, non vuole perdere nemmeno il torello e le partitelle, è così che si sta al Milan". Stefano Pioli benedice l'arrivo di Zlatan Ibrahimovic, in rete domenica scorsa contro il Cagliari e titolare domani contro l'Udinese. "Ibrahimovic - rimarca il tecnico del Milan in conferenza - fa torello di qualità e si incazza se un compagno non lo fa con qualità. Questo aiuta ad aumentare la qualità degli allenamenti, è un valore aggiunto, è stato preso anche per questo. Il livello degli allenamenti non era basso ma si è alzato". Pioli evita domande sul mercato, accoglie Begovic ("è un ottimo portiere") e trattiene Suso e Paquetà: "Le critiche ci devono stimolare e far crescere. In Suso ci credo, ha le qualità per essere un giocatore importante. Paquetà sta bene, non può essere completamente soddisfatto perché non gioca titolare, non è un esterno puro ma è sicuramente un bravissimo giocatore". (ANSA).