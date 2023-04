PIN, Ieri pareggio giusto. Nico è il più forte in rosa ma...

Fonte: Radio Sportiva

© foto di Federico De Luca

Celeste Pin, ex difensore della Fiorentina, ha parlato della sfida di ieri tra Fiorentina e Atalanta, terminata in pareggio. Ecco le sue parole: "Per la Fiorentina è stata una bella partita, quasi da calcio inglese, ci sono state occasioni da ambo le parti. Il risultato tutto sommato è giusto".

Su Nico Gonzalez: "In questo momento è in crescita, è il più forte in rosa ma ha avuto difficoltà in stagione. Adesso è in condizione ottimale per il finale di campionato".

Su Cabral: "Il brasiliano ha conquistato il posto con caparbietà. Segna ma non solo, aiuta anche la squadra nella fase di non possesso, ha fatto ricredere tutti rispetto a quanto visto a inizio anno. Ora il suo miglioramento, ma vale per tutta la squadra. La Fiorentina non ha preso 3 punti ma ha dato una bella prova di forza. Ora la squadra deve puntare alle coppe ma anche dare il giusto valore anche al campionato. La Fiorentina gioca, si diverte, e sta ottenendo risultati".