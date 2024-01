PIN, Attaccanti? Serve guardare all'immediato: vi spiego

Fonte: Lady Radio

FirenzeViola.it

L'ex viola Celeste Pin si è così espresso sui movimenti di mercato in attacco della Fiorentina: "Il dato di fatto è che gli attuali giocatori là davanti non hanno fatto il proprio dovere, però la posizione in classifica e non soltanto è fluida. Nel calcio l'attaccante determina i risultati di fine stagione, ma mi viene da pensare che una società possa sbagliare qualcosa e che questo sia il momento di rimediare. Bisogna individuare il giusto prototipo di centravanti per Italiano in relazione dei sei mesi che mancano: guardiamo all'immediato, a prescindere dal prezzo".