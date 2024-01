PICCINI, Grazie Miha per avermi fatto esordire in viola

FirenzeViola.it

Cristiano Piccini, nuovo acquisto della Sampdoria, ha rilasciato una lunga intervista ai canali ufficiali del club blucerchiato. Queste le sue parole raccolte da sampdorianews.net in merito al suo passato: "Mihajlovic è l'allenatore che mi ha fatto esordire in Serie A, nella squadra della mia città. È una persona che avrà sempre un posto nel mio cuore perché quei minuti con la maglia della Fiorentina hanno significato tanto. Non so se è vero che lui volesse portarmi qui alla Samp 10 anni fa, ma sono molto felice di essere qui adesso".