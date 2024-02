PIATEK, Ancora in gol con il Basaksehir. 5 reti nelle ultime 2

FirenzeViola.it

Dopo le ultime deludenti esperienze, in questa stagione, e in particolare in queste ultime due partite, Krzysztof Piatek sembra essere tornato quello di Genova. L'ex viola infatti, che alla Fiorentina realizzò sei reti in 18 partite tra campionato e Coppa Italia, nelle ultime due sfide del suo Istanbul Basaksehir ha segnato ben cinque reti. Tripletta settimana scorsa contro il Konyaspor e doppietta questo pomeriggio contro l'Istanbulspor. In totale per l'attaccante polacco sono 12 reti in campionato(e un assist) in 22 partite.