PETRICCIONE, L'ex viola a titolo definitivo al Catanzaro

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fumata bianca in arrivo in casa Catanzaro per l'arrivo di Jacopo Petriccione dal Crotone. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb l'ex regista di Lecce e Pordenone nelle prossime ore passerà a titolo definitivo alla società giallorossa (il ragazzo sta andando in sede per la firma). Pronto per lui un accordo di due anni e mezzo fino al giugno 2026.