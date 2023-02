PEDRO, Altra doppietta: Flamengo 3° al Mondiale per Club

Il Flamengo conclude al terzo posto il proprio cammino nel Mondiale per Club. Il Mengão si aggiudica la finalina con l'Al Ahly con un rocambolesco 4-2: vittoria confezionata da due vecchie conoscenze della Serie A come Gabigol e Pedro, autori di una doppietta a testa (due gol su penalty per l'ex interista). Grandi rimpianti per gli egiziani, che erano riusciti a ribaltare l'iniziale svantaggio grazie a due sigilli di Abdelkader. L'espulsione al 69' di Abdullfatah, però, ha dato il là alla definitiva rimonta rossonera.