PAZIENZA, Domani incontro col Cerignola. Poi il Crotone

E' una settimana decisiva per tante panchine in Serie C e anche per il futuro di molti allenatori. Andrà con tutta probabilità domani in scena l'incontro decisivo per la risoluzione del contratto tra l'Audace Cerignola e Michele Pazienza. Poi il tecnico di una delle migliori rivelazioni dell'ultima C sarà pronto al grande salto: il Crotone, come già anticipato, è già pronto a chiudere il colpo. A riportarlo è TMW.