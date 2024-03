PASQUAL, Squadra si compatti come fatto per Davide

Fonte: Radio Bruno

FirenzeViola.it

L’ex terzino destro e capitano della Fiorentina Manuel Pasqual, ieri presente alla camera ardente di Barone, ha parlato della scomparsa improvvisa del direttore generale viola. Ecco le sue parole: “Era giusto portare l’ultimo saluto al direttore e stringersi intorno alla famiglia. Barone ha lasciato il proprio segno su questa società, con tanta voglia di far crescere la Fiorentina e la città. Biraghi, Milenkovic, quelli che hanno subito questa doppia batosta dopo la tragedia di Astori, possono aiutare a superare il momento.

Ma si vive più tempo con il gruppo squadra che con la famiglia spesso, il dispiacere è enorme, come venisse a mancare un tuo parente. Devono essere bravi ora a compattarsi come fu fatto per Davide. Successo un’altra volta in ritiro, prima di una partita. Tante cose che ti riconducono al doppio evento, puoi andare in difficoltà”.