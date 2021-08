NAPOLI, Vecino resta un'idea per la mediana

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Matias Vecino potrebbe essere un'idea last minute per il Napoli. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che torna a parlare di un interesse del club azzurro per il centrocampista dell'Inter: "Si lavora anche per un innesto in mediana, l’idea Vecino in prestito nelle ultime battute del mercato rimane sullo sfondo" si legge sul quotidiano