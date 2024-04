MUTU, Il Cluj valuta l'esonero: pronto il Mandorlini-bis

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Non sta procedendo a gonfie vele l'avventura da allenatore di Adrian Mutu sulla panchina dei ruomeni del Cluj. Subentrato lo scorso 24 gennaio al posto di Andrea Mandorlini, l'ex numero 10 della Fiorentina non sta facendo il Fenomeno come era in campo. Ieri, infatti, il Cluj ha perso contro una squadra di seconda serie nei playoff della Coppa di Romania, rimediando addirittura quattro gol: 4-0 il risultato finale.

Anche in campionato le cose non sono andate un granché, con il terzo posto nella stagione regolare alle spalle di FCSB e Rapid Bucarest. Per questo motivo il club starebbe facendo delle valutazioni sul tecnico rumeno e potrebbe decidere di riaffidare la panchina all'ex Hellas Verona.