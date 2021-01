MUTU, Firenze la mia miglior scelta. Prandelli...

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, BORJA VALERO OK PER DOMANI: SARÀ CONVOCATO Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it l'allenamento di oggi sostenuto dalla Fiorentina ha visto Borja Valero, il più in dubbio in vista del Napoli, lavorare regolarmente in campo con il resto della squadra. Tornato a pieno regime, dunque, il centrocampista... Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it l'allenamento di oggi sostenuto dalla Fiorentina ha visto Borja Valero, il più in dubbio in vista del Napoli, lavorare regolarmente in campo con il resto della squadra. Tornato a pieno regime, dunque, il centrocampista... NOTIZIE DI FV CAROBBI, AUGURI ALL'EX DIFENSORE VIOLA PER I 57 ANNI Tanti auguri a Stefano Carobbi, che oggi compie 57 anni. L'attuale tecnico della Florentia San Gimignano ha giocato nella Fiorentina come difensore dal 1982 al 1989 e dal 1991 al 1993 (più la parentesi 1994-95 senza però essere mai sceso in campo),... Tanti auguri a Stefano Carobbi, che oggi compie 57 anni. L'attuale tecnico della Florentia San Gimignano ha giocato nella Fiorentina come difensore dal 1982 al 1989 e dal 1991 al 1993 (più la parentesi 1994-95 senza però essere mai sceso in campo),... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 16 gennaio 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi