Muriel, settimo miglior marcatore acquistato a gennaio in Serie A dal 15-16 con 6 reti in viola

vedi letture

Visti i tanti gol segnati da Diao con la maglia del Como da quando è giunto in Serie A, il portale Transfermarkt.it ha stilato la classifica degli acquisti invernali dal 2015-2016 che hanno segnato il maggior numro di gol in Serie A. In questa speciale classifica, al settimo posto insieme a Niang, Okaka e Suso, c'è anche un ex Fiorentina come Muriel. Il colombiano nella stagione 2018-2019, dopo essere arrivato nel mercato di gennaio a Firenze, con la maglia viola ha segnato 6 reti. Primo posto per Ibrahimovic al Milan nella stagione 2019-2020 con 10 reti, mentre secondo gradino del podio per Piatek, sempre al Milan, e Barrow, al Bologna. con 9 centri. Di seguito il post Instagram di Transfermarkt.it con la classifica completa: