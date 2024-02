MURIEL, Saluta la Dea: "Vi porterò sempre con me"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Luis Muriel ha affidato ai suoi canali social il saluto all'Atalanta. In attesa dell'ufficialità dell'Orlando City, il centravanti colombiano ha postato un video e salutato la Dea: "Cari tifosi dell’Atalanta, non potevo non salutarvi e ringraziarvi prima di iniziare la mia nuova avventura in America. Avrei voluto farlo di persona, ma non c’è stato il tempo di programmare un saluto perché appena è arrivato l’ok sono dovuto partire per fare le visite mediche con il mio nuovo club prima della firma. Troveremo il modo di vederci fra non molto tempo, quando tornerò in Italia. Lo vogliamo sia io che la società. Ci tenevo però tanto già adesso a ringraziarvi per i 4 anni e mezzo bellissimi che ho vissuto a Bergamo anche grazie a voi. Mi avete sempre supportato e trasmesso grande affetto e calore. Mi sono sentito amato come calciatore ma anche come persona. Non lo dimenticherò mai".

Poi in un altro passaggio ha aggiunto: "Insieme abbiamo vissuto emozioni bellissime, indimenticabili e fatto grandi cose in Europa e in Italia insieme alla famiglia Percassi, a mister Gasperini e a tutti i miei splendidi compagni. Bergamo rimarrà sempre nel mio cuore, come una seconda casa. Grazie per tutti i messaggi di affetto di questi giorni, spero mi seguirete con simpatia anche nella mia nuova avventura a Orlando. Io vi porterò sempre con me. Grazie di cuore. Vi abbraccio tutti. A presto e forza Atalanta!!!!"