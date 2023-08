MURIEL, Il Monza lo vuole dopo la cessione di Petagna

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Movimenti in attacco per il Monza di Raffaele Palladino. Dopo la sconfitta contro l'Inter all'esordio, i biancorossi si concentreranno sugli ultimi giorni di mercato: come riportato da Sky Sport, Andrea Petagna è sempre più vicino alla cessione al Cagliari. Appena l'operazione si concluderà, i biancorossi tenteranno l'assalto a Luis Muriel, ex viola che piace molto alla dirigenza brianzola.