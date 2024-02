MURIEL, Dal 19/20 solo CR7 ha avuto media gol migliore

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Prossimo all'addio, Luis Muriel si appresta a salutare non solo l'Atalanta ma anche la Serie A, lo aspetta l'Orlando City in MLS. Termina così una lunga avventura per il centravanti colombiano classe 1991, oltre un decennio speso (pur con qualche pausa al suo interno) a militare nel nostro paese. Due anni di contratto più opzione per un ulteriore anno, a Muriel con un contratto da 3 milioni a stagione. All'Atalanta andrà invece un milione di euro.

Il portale di raccolta statistica applicata al calcio Opta ha dedicato un approfondimento numerico alla capacità realizzativa di Muriel, in particolare in quel di Bergamo. Dal 2019/20, da quando si è unito alla squadra orobica, solamente Cristiano Ronaldo (con la Juventus) ha una media gol per minuti giocati migliore della sua, nel periodo di riferimento.