MONTELLA, In A qualche errore, ora resto in Turchia

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, MONTIEL, È ADDIO: PARTI AL LAVORO PER CEDERLO Sembra ormai arrivata ai titoli di coda l’avventura tra la Fiorentina e il fantasista classe 2000 Tofol Montiel: il maiorchino, arrivato a Firenze nel 2018 nella stessa estate in cui approdò in viola Dusan Vlahovic, non è riuscito fin qui a trovare la sua... Sembra ormai arrivata ai titoli di coda l’avventura tra la Fiorentina e il fantasista classe 2000 Tofol Montiel: il maiorchino, arrivato a Firenze nel 2018 nella stessa estate in cui approdò in viola Dusan Vlahovic, non è riuscito fin qui a trovare la sua... NOTIZIE DI FV NICOLODI A FV, GRILLITSCH BUON GIOCATORE: UN DUBBIO Il noto esperto di calcio tedesco, Pietro Nicolodi, ha parlato ieri a FirenzeViola.it del possibile innesto da parte della Fiorentina di Florian Grillitsch: “Beh è un buon giocatore, quindi se non lo paghi è sicuramente preso bene. Ha grande esperienza... Il noto esperto di calcio tedesco, Pietro Nicolodi, ha parlato ieri a FirenzeViola.it del possibile innesto da parte della Fiorentina di Florian Grillitsch: “Beh è un buon giocatore, quindi se non lo paghi è sicuramente preso bene. Ha grande esperienza... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 09 giugno 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi