MONTELLA, Demme? Lo seguivo dai tempi di Firenze

Così Vincenzo Montella, oggi sulla panchina dei turchi dell'Adana Demirspor, ha parlato di mercato e non solo: "Qualcosa stiamo provando a fare anche se non è semplice. Ci manca qualcosa in alcune posizioni, vediamo... Demme? Vediamo se il Napoli lo cede, non so se è in uscita. E' comunque un giocatore molto interessante, lo seguivo tantissimo anche quando allenavo a Firenze, prima che il giocatore arrivasse in A".

Pensa ad un suo ritorno in panchina in Serie A?

"Chi può dirlo, il calcio corre veloce. ora sto bene qui, stiamo lottando per l'alta classifica e non era semplice visto le big che ci sono. Mi sento ancora molto giovane come allenatore".