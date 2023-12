MILAN, Anche Jovic salta il match col Sassuolo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Prosegue l'emergenza in casa Milan: oltre ai problemi in difesa che hanno costretto il club rossonero a richiamare dal prestito Matteo Gabbia, Stefano Pioli in vista del match col Sassuolo avrà problemi anche nel reparto offensivo. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, neanche Luka Jovic sarà della gara: l'attaccante serbo ex Fiorentina ha rimediato una botta alla caviglia contro la Salernitana, anche oggi si è allenato a parte insieme all'altro acciaccato Yunus Musah e come l'americano sarà costretto a dare forfait.

Una tegola non da poco per Pioli, visto che in queste ultime settimane il serbo (in gol anche a Salerno e reduce da tre reti nelle ultime tre settimane) si era finalmente sbloccato.