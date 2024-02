MASPERO, La Viola non è ancora una squadra pronta

FirenzeViola.it

© foto di Marcello Casarotti/TuttoLegaPro.com

L'ex centrocampista della Fiorentina, Riccardo Maspero, ha commentato a TMW Radio i temi d'attualità viola: "Italiano ha dato identità e logica di gioco, però alla Fiorentina manca sempre quel qualcosa per fare la differenza. Le mancano dei top player che in certi frangenti fanno vincere la partita, anche quella in sofferenza come quella di Lecce. E' una squadra ancora leggera e non pronta".