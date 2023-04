MASPERO, Castrovilli è un vero numero 10, va blindato

Fonte: Radio Toscana

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Riccardo Maspero, ex Fiorentina e Cremonese, ha detto la sua sul momento viola dopo la nona vittoria consecutiva contro la Cremonese in Coppa Italia:"La Fiorentina sta attraversando un momento di grazia, ma non dimentichiamoci che fino a qualche mese fa Italiano e la squadra venivano criticati pesantemente per la mancanza di vittorie, nonostante le prestazioni fossero più che egregie. Questo periodo di transizione, non molto roseo, è servito alla squadra per essere dove è ora. Essere in lotta su tre fronti è un grande successo a questo punto della stagione".

Sulla Cremonese:"A livello tecnico la squadra presenta grosse mancanze sia nei singoli sia nei vari reparti di campo. Mercoledì sera abbiamo potuto notare che a livello di rosa vi è infatti un'enorme differenza tra le due squadre, basti pensare ai cambi fatti durante il secondo tempo. Un calciatore come Castrovilli, subentrato, non ce l'hanno molte squadre. A proposito del numero 10 viola bisogna insistere su giocatori come lui".

Sul tifo di Firenze:"La piazza di Firenze è molto calda, è vero che la Fiorentina non scende in campo per vincere lo scudetto, ma la passione dei tifosi rende l'ambiente molto passionale. I giocatori avvertono questa pressione e se non hai esperienza e personalità, ne potrebbero risentire".