MALUSCI, Amrabat compassato: porta troppo palla

L'ex difensore viola Alberto Malusci ha fatto il punto della situazione sui principali argomenti di casa Fiorentina. Ecco le sue parole, a cominciare dalla situazione della difesa: "Milenkovic è al primo posto tra i difensori di quest'anno, Igor è cresciuto ma viene dopo Quarta. Anche se il brasiliano ha fatto un ottimo campionato, lo riconosco. Terzini? Nel calcio moderno devi essere bravo in fase offensiva, ma per me un difensore per esser bravo non deve far subire gol. Nuova stagione? C'è grande fermento, servono innesti di qualità. Il prossimo anno sei su 3 fronti e ti serve la rosa più lunga. Torreira? Ha fatto fare il salto di qualità. La differenza con Amrabat si vede. Lucas ha visione e tempi di gioco, sa sempre come giocare. Sofyan è un po' più compassato. Porta un po' troppo palla, poi è chiaro che dà più muscoli in mezzo rispetto all'uruguagio".