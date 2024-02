MALATRASI, Hamrin fratello, abitavamo davanti allo stadio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

La scomparsa di Kurt Hamrin è stata purtroppo la notizia principale del giorno in ambito Fiorentina, e tanti suoi ex compagni hanno già provveduto a ricordare "Uccellino". Tra questi Saul Malatrasi, ex difensore compagno dello svedese prima in viola e poi al Milan: "Siamo stati per sei stagioni insieme ed eravamo come due fratelli - racconta a Tuttomercatoweb.com -. A Firenze abitavamo nello stesso palazzo, davanti allo stadio, sopra al bar Marisa. Andavamo sempre d'accordo e non so neanche il perché. Mi torno in mente un aneddoto di quando eravamo a Milano: un giorno Kurt mi chiamò e disse che a sua moglie Marianna serviva la macchina chiedendomi di andare a prenderlo per l'allenamento.

Suono e mi dice: 'Saul mi ha telefonato un amico, c'è la fiera del vino al Vigorelli e mi ha detto se passiamo al suo stand per fargli piacere'. Andiamo lì e succede che poi all'allenamento siamo arrivati a sera. C'era Rocco che ci accolse con una serie di improperi e rimproveri. Stavano già andando via tutti. Successe che visitammo tutti stand, Kurt voleva assaggiare tutto e mi disse che ormai l'allenamento non si faceva più... Che ricordi. A Firenze non ero sposato ma lui voleva stare sempre con me. Ultimamente ero in contatto con suo figlio perché mi avevano detto non riusciva più a parlare. Dissi a suo figlio: 'Prova a chiedere se con Saul parla e in effetti gli ho parlato, era riuscito a parlare. Gli dissi scherzando. 'Allora fai finta...'".