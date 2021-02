MAGGIO, L'ex viola passa dal Benevento al Lecce

INDISCREZIONI DI FV BENASSI, NIENTE FIRENZE: RIENTRA ALL'HELLAS VERONA Tramonta l'ipotesi che era ventilata nelle ultime settimane di un possibile ritorno anticipato di Marco Benassi alla Fiorentina. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, infatti, il centrocampista il cui recupero dall'infortunio sta procedendo bene... Tramonta l'ipotesi che era ventilata nelle ultime settimane di un possibile ritorno anticipato di Marco Benassi alla Fiorentina. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, infatti, il centrocampista il cui recupero dall'infortunio sta procedendo bene... NOTIZIE DI FV MALEH, DUTTILITÀ E QUALITÀ PER LA VIOLA DEL FUTURO Youssef Maleh è il primo acquisto in ordine cronologico del mercato di riparazione della Fiorentina ma, probabilmente, l’ultimo che vedremo debuttare in viola. Il centrocampista italiano di origini marocchine infatti rimarrà fino a giugno a Venezia per... Youssef Maleh è il primo acquisto in ordine cronologico del mercato di riparazione della Fiorentina ma, probabilmente, l’ultimo che vedremo debuttare in viola. Il centrocampista italiano di origini marocchine infatti rimarrà fino a giugno a Venezia per... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 01 febbraio 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi