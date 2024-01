MAGGIO, Entra nello staff dell'Italia Under 15

FirenzeViola.it

"Cerco di fare la mia strada". Poche e semplici parole che sintetizzano il pensiero di un uomo, tanto umile quanto riservato: Christian Maggio. L'ex calciatore, dopo aver indossato in carriera le maglie di Vicenza, Fiorentina, Treviso, Sampdoria, Napoli, Benevento e Lecce, ha iniziato un nuovo capitolo della sua vita calcistica nel ruolo di assistente allenatore della Nazionale Under 15, con cui è stato protagonista, dall'8 al 10 dicembre, del Torneo di Natale guidando la Squadra A.

"Ho avuto sensazioni positive - racconta Maggio -. Abbiamo osservato da vicino i ragazzi ricercando, tra di loro, i talenti più promettenti che possano darci quel qualcosa in più non solo oggi ma soprattutto in futuro". La manifestazione è stata anche un'occasione per tornare a varcare i cancelli di Coverciano: "È un posto che mi regala sempre emozioni bellissime - specifica l'assistente tecnico azzurro -, ci sono stato, per mia fortuna, tantissime volte da calciatore ed esserci stato anche da allenatore è stato ancora più bello. Sto apprendendo molto poiché, in quanto 'nuovo', cerco di osservare e ascoltare il più possibile le persone di grandissima esperienza che ho accanto".