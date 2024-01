MACIA, Dragowski ha rifiutato l’offerta della Cremonese

FirenzeViola.it

“La Cremonese ci ha chiesto di sondare la disponibilità del calciatore al trasferimento, ma la risposta è stata negativa. Ora non ha altre richieste”. Con queste parole il direttore dell’area tecnica dello Spezia Eduardo Macia ha parlato ai microfoni di Sportitalia del futuro del portiere Bartlomiej Dragowski in uscita dal club ligure in questo mercato visto che è stato scavalcato nelle gerarchie del tecnico Luca D'Angelo dall’olandese Joroen Zoet.