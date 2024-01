M. ORLANDO, Troppi elogi al Napoli: meglio la Viola

FirenzeViola.it

L'ex centrocampista, tra le altre della Fiorentina, Massimo Orlando ha commentato a TMW Radio il match di ieri tra Napoli e Fiorentina: "Ho sentito elogi per il Napoli, per me esagerati. La partita è stata equilibrata, Mazzarri ha presentato la difesa a tre dando finalmente qualcosa di suo, ma è girato tutto su quel rigore sbagliato di Ikoné. E' stata equilibrata, anzi la Fiorentina ha fatto più gioco e il Napoli è stato equilibrato e nel secondo tempo dopo il gol ha pensato solo di difendere. Poi alla Fiorentina mancavano certi giocatori e in più non è in grande condizione".