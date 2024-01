M. ORLANDO, Arbitri in malafede: VAR senza logica

Fonte: TMW Radio

Massimo Orlando, ex centrocampista della Fiorentina, ha parlato dell'ultimo turno di campionato: "Inter capolista con merito, ha fatto un grande girone d'andata. La squadra più forte, legittima la posizione che ha. Bene anche la Juventus, nonostante sia inferiore sta mantenendo dei risultati inattesi dal mio punto di vista. Il Napoli la grande delusione e la classifica parla da solo. Non bene le romane, complimenti a Fiorentina e Bologna. Ieri mi è piaciuta la Roma, sta giocando meglio e gli episodi arbitrali li ho condivisi tutti.

Grossi errori non ne ho visti, la Roma ha perso due punti, è mancata nella stoccata finale. Sarà una bella rincorsa al quarto posto perché è rientrata anche la Lazio. Var? Ci vedo malafede, non è possibile non fischiare e non vedere, ci sono errori che secondo me vanno ad avvantaggiare qualcuno. Quando arrivano queste situazioni al 93', per un fallo così evidente, non ci vedo una logica. Lì è espulsione e annullamento del gol, ci vedo malafede. Io non dico che l'arbitro abbia fatto vincere l'Inter, ma ci sono degli errori che non si spiegano e la gente è giusto che si insospettisca".