M. ALONSO, Cessione in vista: può partire a gennaio

Due cessioni in vista per il Barcellona. Il club blaugrana potrebbe lasciar partire due colonne nella prossime sessione di calciomercato. Entrambi in scadenza di contratto a giugno, Marcos Alonso e Sergi Roberto potrebbero cambiare casacca già da gennaio per permettere così ai catalani di poter recuperare qualcosa dalla cessione e non perderli a zero. Come riporta il Daily Mail, sulle loro tracce ci sarebbe l’Atletico Madrid.