Luis Oliveira su Zaniolo: "È il futuro dei viola e della Nazionale. Deve recuperare fiducia"

vedi letture

L'ex calciatore della Fiorentina Luis Oliveira è intervenuto al "Salotto Viola" su Italia7 per analizzare le tematiche più attuali di casa gigliata. Queste le sue parole a partire da come ripartire dopo la sconfitta contro il Como: "Ritrovare subito l'entusiasmo e andare a vincere. La squadra ritroverà il suo bomber Moise Kean. I compagni lo conoscono bene e sanno come servirlo".

Quale è l'obiettivo dei viola?

"Bella domanda. Me lo chiedo anch'io. Mi domando se realmente la squadra ha capito dove vuole arrivare? Lo ha deciso oppure no? E' stato detto con chiarezza quale è il traguardo da raggiungere? Lo devono sapere. Tutti. Società, allenatore e giocatori".

Che consiglio darebbe a Zaniolo?

"Per prima cosa deve lavorare su se stesso. Deve cercare di ritrovare la miglior condizione mentale (ancor prima che fisica). Deve recuperare la fiducia nei propri mezzi. Deve tornare a credere davvero in ciò che può fare. E' un ragazzo che ha qualità e che, secondo me, rappresenta il futuro della Fiorentina e della nazionale italiana".

C'è un Luis Oliveira nella Fiorentina attuale, pronto a fare il falco?

"No, non c'è. Il problema è che nel calcio di oggi non si salta più l'uomo. Non viene coltivata la cultura del dribbling. Quando ancora giocavo e mi arrivava la palla, io provavo sempre a saltare l'avversario. Ne dribblavo uno, due, tre... Se non punti e non salti l'uomo non può esistere la superiorità".

Firenze non l'ha mai dimenticata, si ricorda lo straordinario coro che la Fiesole le cantava sulle note di "Maledetta primavera"?

"Certo che lo ricordo. Una grande emozione. Anche perché appena arrivai dal Cagliari me ne cantavano un altro... decisamente più polemico".