LO FASO, Riparte dalla Serie D: ha firmato col Siracusa

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Simone Lo Faso riparte dalla Serie D. L'ex giovane del Palermo, che ha esordito con i rosanero in Serie A prima di una breve avventura anche alla Fiorentina, è ufficialmente un nuovo giocatore del Siracusa, che lo ha annunciato nelle scorse ore come nuovo acquisto. Classe 1998, Lo Faso, che ha vestito anche la maglia del Lecce in Serie B, ha firmato nelle scorse ore con il club di Serie D, categoria che aveva già disputato con le maglie di Folgore Caratese e Livorno.