LIVERANI, Tanto dispiacere: stagione va chiusa con dignità

"C'è tanto dispiacere. Non possiamo concedere quanto abbiamo concesso. Avevamo lavorato tutta la settimana. Abbiamo concesso troppi goal in maniera semplice. Questa stagione va conclusa con dignità". Fabio Liverani, ex viola oggi tecnico della Salernitana, si esprime così in conferenza stampa dopo la sconfitta dei campani - sempre più ultimi - col Cagliari.

Questa squadra pare non avere un'identità?

"Non mi pare. Lo spogliatoio c'è e non mi pare di vedere crepe. Oggi ci sono stati errori nella gestione della palla, in questo momento non ce li possiamo permettere. Dopo una sconfitta del genere difficile dire da dove si può ripartire".