LIVERANI, Per competere a questi livelli serve un top

L'ex viola Fabio Liverani ha commentato a Tag 24 la recente sconfitta della Fiorentina in Supercoppa Italiana contro il Napoli. Queste le parole del tecnico passato tra le altre anche da Lecce e Parma: "Il 3-0 di ieri lo trovo sinceramente troppo pesante. L'errore fatto dalla Fiorentina su rigore ha condizionato il match perché andare negli spogliatoi sull'1-1 sarebbe stata un'altra storia. Il 2 a 0 ha chiuso il match. Penso che la squadra di Mazzarri abbia vinto giustamente, ma la viola non meritava un passivo del genere”.

Cosa manca a questa Fiorentina?

"Il percorso finora è buono perché la squadra ha identità e mentalità e produce un buon gioco. Serve un calciatore top a livello offensivo per competere a questi livelli. Beltran? Può diventare un attaccante forte ma deve crescere. In questo momento la squadra sta pagando l'assenza di Nico Gonzalez".



Secondo lei Italiano è pronto per allenare un top club?

“Italiano ha già dimostrato le sue capacita. Ha un’idea di calcio propositivo, molto offensivo e credo possa anche ambire a qualcosa di diverso. Va detto però che la Fiorentina ha una proprietà molto importante, che spesso passa inosservata, e può diventare il grande club con cui fare il salto di qualità. Portare la viola in Champions ad esempio, potrebbe essere il coronamento di un ciclo”.