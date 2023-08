LIROLA, Si presenta: "Mi mancava l'Italia, volevo tornare"

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex terzino viola Pol Lirola quest'oggi si è presentato al Frosinone. Queste le sue parole in conferenza raccolte da TMW.

Tornato in A, cosa ti aspetti di dare?

"Voglio rilanciarmi, devo solo star bene perché conosco già questo campionato. Ho conosciuto già la squadra e sono tutti bravi ragazzi e giocatori forti. Mi aspetto un anno in cui far gioire tutti i tifosi. Il primo anno del Frosinone in A non l’ho visto, nel secondo ero un avversario. Ora credo che siamo più pronti".

In Serie A si gioca col coltello tra i denti. Cosa ti ha spinto a tornare?

“Conosco il campionato, ho fatto 5 stagioni in A. Da inizio estate ho detto al mio procuratore di voler tornare in Italia. Conosco mister e direttore, è uscita questa opportunità e mi hanno chiesto di venire a lottare per questa maglia e non c’ho pensato troppo. Contro l’Atalanta buona partita ma ne mancano altre 36. Può essere un gran anno per tutti”.