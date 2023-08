LIROLA, Fatta col Frosinone: arriva in prestito secco

FirenzeViola.it

Secondo quanto riportato da Sky Sport Pol Lirola sarà un giocatore del Frosinone. La società giallazzurra ha infatti trovato l'accordo con il Marsiglia per il trasferimento del terzino spagnolo, che arriverà in prestito secco. Le visite mediche dovrebbero svolgersi nella giornata di domani, 24 agosto. Dopo il pressing avviato nella giornata di martedì, il Frosinone ha adesso chiuso per l'arrivo dello spagnolo, che andrà a rafforzare la difesa giallazzurra.