LAZIO, Il comunicato del club in merito al "caso Zarate"

FirenzeViola.it

© foto di Federico Gaetano

In risposta alla notizia apparsa stamani su alcuni quotidiani in merito alla 'sconfitta' della Lazio di Claudio Lotito nella querelle in essere con Mauro Zarate ex attaccante del club biancoceleste arriva la presa di posizione ufficiale della società: "La S.S. Lazio s.p.a., preso atto delle notizie diffuse da alcuni organi di stampa, relative ad un contenzioso giudiziario definito dalla Corte di Cassazione con una sentenza di qualche giorno fa, al fine di rappresentare al mercato la verità sullo stato del contenzioso, e di smentire la notizia infondata diffusa, precisa che le questioni economiche relative al giudizio contro Pluriel Limited sono state definite interamente prima del 2018, data di presentazione da parte della S.S.

Lazio del ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione; che la condanna al pagamento delle spese processuali a favore di Pluriel, euro 10.000,00, è irrilevante considerato il maggior credito (di oltre 70.000€) che la Lazio vanta per spese processuali a carico di Pluriel".