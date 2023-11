LAZIO, C’è lo stiramento per l’ex Fiorentina Vecino

Fonte: TMW

Manca una settimana alla sfida di Salerno, ma in casa Lazio è già allarme per il centrocampo. Soprattutto dopo che nelle ultime ore è arrivata la diagnosi definitiva su Vecino, uscito anzitempo nel derby di domenica per un problema muscolare: si tratta di uno stiramento di primo grado al gluteo, che non gli permetterà di essere a disposizione contro Pippo Inzaghi sabato prossimo.

Nella prossima settimana le condizioni dell’uruguaiano, che ha saltato la nazionale, verranno valutate in maniera più approfondita, ma è molto complicato vederlo tra i convocati. Qualche speranza in più magari per la gara di Champions, quanto mai importante per la qualificazione, in casa contro il Celtic.