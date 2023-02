LAFONT, Vlahovic? Già in viola mostrava il suo talento

L'ex portiere viola Alban Lafont ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida del suo Nantes contro la Juventus nel ritorno dei playoff di Europa League. Da ex compagno di Chiesa e Vlahovic ai tempi della Fiorentina, il portiere francese ha parlato in particolare del serbo: "Conosco Dusan quando sono stato alla Fiorentina, non giocava ancora tanto. E' un ragazzo che già allora mostrava il suo talento, che lavorava tantissimo in allenamento. Non mi sorprende che adesso sia a questo livello".