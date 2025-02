L'ex attaccante viola Nzola è andato a segno ieri nel match tra Montpellier e Lens

L'ex attaccante della Fiorentina M'Bala Nzola continua a segnare con la maglia del Lens. Il centravanti angolano ha segnato, dopo appena un minuto di gioco, la rete dell'iniziale vantaggio giallorosso, nel match contro il Montpellier. Il Lens ha battuto la formazione bluarancio per 2-0 conquistando tre punti importanti nella corsa ad una posizione valida per l'accesso alla prossima Champions League. I giallorossi al momento sono 5° con 33 punti. Per Nzola invece si tratta del sesto gol in campionato, il settimo con la maglia della squadra della Francia del nord.