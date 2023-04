KUZMANOVIC, Basilea fortunato. La Viola può trionfare

Fonte: Radio Bruno

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

L'ex centrocampista viola, Zdravko Kuzmanovic, ha fatto parte del Basilea nella stagione 2015-16 e ha così parlato dei prossimi avversari della Fiorentina in Conference: "Sono in difficoltà in campionato, mentre in Conference hanno avuto un po' di fortuna e hanno schierato un assetto molto difensivo. Fiorentina? E' partita malino in campionato ma l'importante adesso è l'Europa, penso che i viola possano vincere la finale in quanto può succedere di tutto se passano la semifinale. Io tiferò viola. Cabral? Finalmente sta dimostrando di che pasta è fatto, spero che al Basilea possa segnare più di un gol. Coppa Italia? Perché no, io sono pronto a sperare nella doppietta della Viola. In finale non si sa mai!".