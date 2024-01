KALINIC, Firma con l'Hajduk Spalato per 6 mesi a un euro

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Nikola Kalinic torna a giocare. L'ex attaccante di Milan, Hellas Verona e Fiorentina firma a 37 anni con l'Hajduk Spalato, club in cui aveva giocato nel 2022-23, salvo poi lasciare scadere il proprio contratto in estate. Kalinic ha firmato un accordo per sei mesi allo stipendio di un solo euro per cercare di aiutare l'Hajduk a vincere il campionato. In questo momento il club di Spalato è primo in classifica a 41 punti, davanti al Rijeka a 35 e la Dinamo Zagabria a 34. Kalinic sarà quindi un possibile sostituto di Marko Livaja.