JUVENTUS, Vlahovic eletto come MVP di gennaio

Sei reti in quattro partite. E' il bottino di Dusan Vlahovic a gennaio. L'attaccante della Juventus è stato premiato come MVP del mese scorso e ha voluto celebrare il riconoscimento dividendolo con i suoi compagni di squadra. Il giocatore ha voluto anche spronare la squadra alla reazione dopo gli ultimi risultati negativi. Dal pareggio contro l'Empoli alla sconfitta contro l'Udinese passando per il ko nel derby d'Italia contro l'Inter che ne hanno minato la corsa verso la vetta della classifica. Questo il commento sui propri profili social: "Un bel riconoscimento, frutto del lavoro di squadra. Voglio ringraziare tutti voi che mi state sempre accanto. Questo premio è nostro. Ora è tempo di ripartire. Fino alla fine!".