JUVENTUS, Stamani esami strumentali per Cuadrado

(ANSA) - TORINO, 27 DIC - Mattinata di esami strumentali per Juan Manuel Cuadrado. L'esterno della Juventus è stato sottoposto ad alcuni controlli al J Medical per valutare i problemi fisici che lo hanno bloccato nelle ultime settimane, costringendolo a saltare le amichevoli contro Arsenal e Rijeka. Il tecnico Massimiliano Allegri attende di sapere le condizioni del giocatore anche e soprattutto in vista della ripresa del campionato fissata per il 4 gennaio con la trasferta di Cremona. (ANSA).