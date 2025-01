JUVENTUS, In pensiero per Vlahovic: leggero affaticamento

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Destano apprensione le condizioni di alcuni giocatori della Juventus, anche perché al momento il tecnico Thiago Motta deve già fare i conti con numerose assenze. E ogni volta che se ne aggiunge una, rischia di dover rimescolare in toto le carte in mano. L'ultimo aggiornamento in arrivo dalla Continassa riguarda ora il centravanti principe dei bianconeri, Dusan Vlahovic.

Il centravanti serbo della Juventus si è fatto visitare e controllare al J Medical. Spesso i giocatori vanno in qualsiasi caso, anche prima di iniziare l’allenamento, se sentono anche un piccolissimo fastidio ed è il caso di Dušan Vlahović, un leggero affaticamento muscolare dunque in vista del Torino. Naturalmente non c’è ancora stato di allarme, perché manca ancora un po’ di tempo alla partita, però una situazione, questa, che merita di essere sottolineata.