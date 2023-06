JUVE, Per la fascia destra piace l’ex viola Odriozola

FirenzeViola.it

La Juventus, anche nella giornata di oggi, ha sondato la pista che porta ad Alvaro Odriozola, esterno destro in uscita dal Real Madrid dopo una stagione con pochissimo spazio agli ordini di Ancelotti. Lo spagnolo ex Fiorentina è un'idea dei bianconeri ma non l'unica, con all'orizzonte anche la possibilità di mettere a disposizione di Allegri due giocatori di fascia destra nel caso in cui non dovesse restare Juan Cuadrado.