JOVIC, Il Milan se lo gode e adesso lavora al rinnovo

Come riporta la Gazzetta dello Sport, in questa stagione Luka Jovic sta detenendo un record particolare. Nel campionato di Serie A nessuno ha segnato più gol alzandosi dalla panchina. E' il dodicesimo uomo perfetto ed è l'attaccante di rincalzo che al Milan serviva da tempo, per aiutare Giroud. Jovic ha segnato 4 gol da subentrato dei 5 totali in campionato e dei 7 complessivi in stagione. L'arrivo in extremis di Jovic nel mercato estivo non era stato salutato con grande entusiasmo dai tifosi rossoneri. Le sensazioni erano state confermate fino a dicembre, a causa di una condizione fisica inesistente.

Poi da quel Milan-Frosinone tutto è cambiato, Jovic si è sbloccato ed è diventato una parte importante del Milan, ritagliandosi questo ruolo da riserva di lusso. Ora la situazione è totalmente ribaltata e il Milan pensa al rinnovo. Il club rossonero ha dalla sua la possibilità esercitare l'opzione di prolungamento del contratto di un anno alla fine della stagione. E questo potrebbe essere fatto, secondo la rosea, anche per le due stagioni successive.